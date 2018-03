De la bière au vin 100% belge

Le vendredi, nous recevons régulièrement des invités, venant nous présenter des produits bien de chez nous. Nous accueillons de temps en temps des artisans brasseurs, et nous avons aussi accueilli des viticulteurs. Choisir entre bière et vin, ce n'est pas toujours facile. Mais avec la Huy're on ne doit plus choisir puisque la Huy're est la première bière au vin 100% belge. Elle est brassée à Couthuin près d'Andenne par la Brasserie de Marsinne. Nicolas Declerq est venu nous en dire un peu plus.

Une bière réalisée avec le clos du Bois Marie

Il explique que la Huy're, c'est une belle histoire entre plusieurs passionnés. La bière est réalisée avec le clos du Bois Marie à Huy, un vignoble belge situé sur les coteaux avec une magnifique vue sur la Meuse. La brasserie de Marsinne quant à elle, ne se trouve pas loin de ce vignoble. Lors d'un "partage de plaisir" entre artisans locaux, de belles idées ont été échangées. L'idée s'est surtout développée sur le fait qu'il y a deux patrimoines qui évoluent dans une même atmosphère, la fermentation. Ils se sont alors demandé s'ils ne pouvaient pas réaliser un produit original. Nicolas s'est donc rendu faire les vendanges avec la brasserie et le challenge était d'en faire une bière. Lorsque l'on mélange du moût de raisin avec du moût brassicole, le résultat est souvent très acide. Dans ce cas-ci, l'idée était de réaliser une bière avec une petite touche originale qui vient du raisin, tout en étant équilibrée.

Nicolas explique notamment comment se déroule le processus de préparation : "Nous brassons la bière Léopold 7 de manière traditionnelle, ensuite on la fait fermenter pendant 48 heures. A ce moment-là, les vendanges ont dû être réalisées trois jours avant car on va laisser le raisin en contact de la pulpe pour en avoir le moût rouge. Et là, tout le challenge est de l'ajouter au bon moment de la fermentation pour avoir une vraie fermentation brassicole sans être contaminée par les micro-organismes présents naturellement dans l'air".

Cette bière était un test, une bière éphémère, un clin d’œil pour la région. Finalement, elle a eu beaucoup de succès et est très vite partie. L'année prochaine, ne vous en faites pas, elle sera sûrement de retour.. En attendant, si vous souhaitez goûter la Huy're, rendez-vous le 10 mars à la Brasserie de Marsinne à Couthuin (Héron) pour fêter les cinq ans de la brasserie lors d'une journée portes ouvertes.