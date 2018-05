Dans ton frigo: Thibaut a invité Carlo et lui ouvre la porte de son frigo

Thibaut est de très bonne composition, il essaye de jouer du piano. Il aurait de toute évidence besoin de quelques cours... Mais aujourd'hui, c'est Carlo que Thibaut attend, il va lui ouvrir son frigo et recevoir une bonne leçon de cuisine.

Une fois les ingrédients choisis, tout commence avec une petite mise en bouche, bruschetta maison. Des toasts dorés et soigneusement frottés à l'ail, voilà le travail!

Et comme plat principal, des pâtes au saucisson de jambon. Pendant ce temps, les pâtes cuisent. Une sauce à base de tomates, de saucisson de jambon, et de trois fromages: de l'emmental, du parmesan et du fromage Kiri. Enfin, Carlo mélange le tout. Avant de passer à table, une petite mise en bouche, les toasts ont un franc succès.

Un repas qui aura aussi permis à Thibaut de réaliser un rêve, un tête à tête avec Carlo!

Recette de Carlo: Trofie à la "bolognaise" de saucisson de jambon, trois fromages et petits pois

Ingrédients:

400 g de "trofie" (petites pâtes courtes, à défaut des "fusilli")

1 boîte de petits pois-carottes

250 g de saucisson de jambon

150 g d’Emmental râpé

Un reste de parmesan râpé

4 fromages Kiri

Une échalote

Une boîte de tomates en cubes

Une petite boîte de concentré de tomates

Huile d’olive

Sel

Poivre

Préparation:

Faire chauffer une casserole d’eau salée (au moins 4 Litres) salée à 8g/L.

Émincer l’échalote.

Émincer finement le saucisson de jambon.

Égoutter les petits pois, garder les carottes pour une autre fois.

Dans une casserole, faire rissoler l’échalote dans un fond d’huile d’olive.

Ajouter le saucisson de jambon émincé, faire revenir deux minutes.

Ajouter la tomate en cubes, laisser cuire dix minutes.

Cuire les pâtes.

Pendant ce temps, ajouter le concentré de tomates et les Kiri à la sauce, assaisonner et laisser mijoter pendant que les pâtes cuisent.

Quand les pâtes sont "al dente", égoutter, transférer les pâtes dans la casserole avec la sauce, ajouter le parmesan, bien mélanger et continuer la cuisson pâtes+sauce deux/trois minutes.

Ajouter les petits pois et servir avec l’Emmental à part.