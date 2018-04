"Dans ton frigo" Carlo a ouvert le frigo d'un jeune couple

Bienvenus chez Bunny (le lapin), Kim et Adrien. Ce jeune couple vient d'emménager ensemble, ils se marieront au mois de juillet. En attendant, ce soir, notre joli couple attend Carlo. Adrien est un peu stressé à l’idée que Carlo ouvre leur frigo. Kim est, elle, très confiante et se réjouit de cuisiner avec Carlo.

C'est l'heure! Carlo sonne et entre en scène, direction le frigo. La porte s'ouvre et on retrouve beaucoup de confitures et du miel... Pour Carlo, ces produits sucrés n’ont rien à faire dans le frigo, ils se conservent naturellement en dehors. Après le frigo, le garde-manger, qui inspire aussi Carlo. Beaucoup d’épices, elles stimulent son imagination.

Dernière étape, le repas! Kim, Adrien et Carlo se mettent au travail. Filet de rouget à l'ail et aux tomates et filet de poulet aux épices massala sur un lit de lentilles. Au niveau des condiments, tartare de betterave et radis vinaigrés. Dernière touche, le feu. Adrien flambe les rougets à l’aide d’un chalumeau.

Il est temps de passer à table! Dégustation... Kim et Adrien apprécient beaucoup ce repas improvisé!

La recette de Carlo: Terre et mer de rouget et poulet, lentilles corail, pickles de radis et tartare de betterave

Ingrédients:

150 g de tomates cerise (elles ne sont pas de saison mais elles étaient dans le frigo)

2 gousses d’ail

½ botte de radis

1dl de vinaigre

2 càs de sucre

2 betteraves rouges cuites

4 filets de rougets

4 aiguillettes de poulet

1 càs de garam massala

2 càs d’huile d’olive

Sel

Poivre du moulin

300 g de lentilles corail

1 oignon

2 càs d’huile végétale

Préparation:

Les lentilles: Émincer l’oignon, faire rissoler dans l’huile végétale, ajouter les lentilles puis 500 g d’eau. Rajouter de l’eau si nécessaire. Poursuivre la cuisson entre quinze et vingt minutes en mélangeant. Assaisonner sel, poivre et une pincée de garam massala.

Les radis: Enlever les fanes des radis, les émincer en fines rondelles. Faire frémir un litre d’eau additionné d’un dl de vinaigre, voire plus, ajouter 8 g de sel et deux càs de sucre. Quand l’eau frémit, ajouter les rondelles de radis, laisser refroidir.

La betterave: Découper en tartare (0.5 cm de côté), mélanger avec un peu d’huile d’olive, sel et poivre.

Les aiguillettes de poulet: Rouler dans le garam massala, saler, et saisir à la poêle dans un peu d’huile. Réserver au chaud.

Les filets de rouget: Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle à feu doux, ajouter les gousses d’ail coupées en deux et dégermées, laisser infuser, puis rajouter les tomates cerise coupées en deux.

Laisser "confire" à feu doux dix à quinze minutes, assaisonner, puis ajouter les filets de rouget et les laisser cuire. En fin de cuisson, ajouter les fanes de radis.

Dresser les lentilles avec le poulet par-dessus, à côté, les betteraves et les radis à côté, que l’on surmontera des filets de rougets.