Dans les coulisses d'On n'est pas des pigeons…

Ils sont sur antenne tous les jours, du lundi au dimanche, depuis le début du confinement... Une équipe en semaine, l’autre le week-end, pour respecter les mesures de sécurité et assurer la continuité d’antenne. Et tout ça, avec le sourire. Mais comment les chroniqueurs vivent-ils cette période unique hors micros et caméras ?

Je n’ai jamais pensé ou voulu arrêter, j’ai vite compris que c’était important de continuer à informer.

Nous explique Benjamin Maréchal. " La RTBF a une mission de service de public, donc je trouvais normal de répondre présent. Beaucoup d’émissions cessaient. Il fallait être là pour les téléspectateurs ".

Une évidence partagée par le reste de l’équipe. Dès le 13 mars, jour de la première annonce gouvernementale. " On était alors dans un centre de tri à Liège pour enregistrer une spéciale quand on a reçu un coup de fil de notre producteur Xavier Guillitte ", précise Fanny Jandrain. " Il nous demandait de tout remballer car on était en direct le soir pour un autre sujet : le coronavirus. On a donc filé à Bruxelles et à partir de là, au fil des jours et des nouvelles mesures sanitaires, on a adapté le plateau ".

Un mètre cinquante entre chaque chroniqueur. Plus de micro HF qui permet d’aller et venir. Là où il y avait du monde autour de la table, il n’y a désormais plus que trois personnes. Dont Carlo De Pascale. " C’est forcément une émission différente mais je la trouve toujours intéressante. Nous faisons du lien social tout en répondant aux questions des consommateurs. Les sujets abordés sont moins variés mais ils sont utiles. Pour un chroniqueur, c’est chouette d’être en prise avec la société ".