Dans le plumier des jeunes élèves, le stylo est toujours tendance

Voici nos conseils en matière de dépense adaptée et d'ergonomie. On vous dit aussi comment éviter les doigts couverts d'encre.

Pour Dominique Dieu , libraire à la librairie Lipajou à Bouge , il faut faire attention à l’ergonomie du stylo quand on choisit un bon stylo, un stylo de qualité qui durera une bonne année, même deux. Choisissez-en un qui présente un emplacement pour les doigts bien indiqué, ainsi qu'un anneau qui empêche les doigts d'aller trop bas et de glisser sur la plume. Dominique recommande aussi une section très longue de la partie à visser, gage de solidité .

Christine Stordeur est institutrice depuis 36 ans en première et deuxième année, à l’école communale d’Heuvy à Namur.

Un enfant qui écrit au stylo a plaisir à bien former les majuscules et minuscules.

Avec son expérience, elle remarque qu’un enfant qui écrit au stylo est attentif à la formation des lettres. "Il a plaisir à bien former les majuscules et minuscules."

Côté prix, Christine Stordeur estime qu'il ne faut pas dépenser plus de 8 euros pour un stylo. En effet, si l'enfant le fait tomber par mégarde, et cela peut arriver souvent, la plume sera endommagée ou cassée. Et si c'est le cas, il sera impossible d’écrire !

Un stylo bon marché, est-ce un stylo qui coule ? "Non", répond-elle," un stylo qui coule, c'est quand l'enfant met son doigt où l'encre coule, ou quand il tient mal le stylo."