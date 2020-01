Dans le frigo de Sara de Paduwa : Boudin blanc, pommes et champignons sauce moutarde

Ingrédients

4 boudins blancs

500 g de champignons bruns

Deux pommes

Beurre, s el, po ivre du moulin

Moutarde de Dijon

20 cl de crème liquide

Préparer la sauce :

Dans un poêlon, déposer la moutarde et la faire chauffer doucement. Ajouter la crème et faire réduire de moitié à légère ébullition. Assaisonner. Réserver au chaud.

Peler le boudin et le couper en tranches d’un cm de section.

Peler et découper les pommes en 8°.

Couper les champignons en grosses tranches.

Dans une grande poêle, faire fondre une grosse noix de beurre, à feu moyen. Le beurre ne doit pas brunir.

Déposer les rondelles de boudin et les huitièmes de pomme dans la poêle et les cuire à feu doux très soigneusement sur chaque face.

Assaisonner les pommes de sel et poivre. Réserver au chaud.

Faire pareil avec les champignons, cuire les tranches une par une bien dorées sur chaque face, assaisonner de sel et poivre.

Préparer une salade d’accompagnement à votre goût (Sara avait des pousses variées et une huile à l’ail délicieuse)

Dresser les assiettes avec les boudins, les pommes, les champignons, la sauce et la salade.