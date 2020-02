Carlo rend une petite visite à Martin Charlier, alias Kiki l'innocent. Célèbre pour ses multiples personnes dans "Le grand Cactus", on va voir s'il est aussi talentueux en cuisine !

Préparation

Dans le frigo de Kiki : tartiflette aux merguez et citron confit - © On n'est pas des pigeons

Commencez par peler les pommes de terre, coupez-les ensuite en deux. Emincez l’oignon.

Faites fondre une belle noix de margarine dans une poêle, rissolez-y l’oignon puis ajoutez les pommes de terre.

Salez et poivrez.

Faites cuire les pommes de terre à couvert, elles doivent devenir tendres.

Allumez le four à 190°.

Pendant ce temps, émincez les herbes et un demi citron confit (seulement la peau). Mélangez les herbes et le citron. Réservez.

Quand les pommes de terre sont cuites, ajoutez les merguez en morceaux, poursuivez la cuisson quelques minutes.

Versez ensuite le contenu de la poêle dans un petit plat à four, déposez le fromage sur le mélange et mettez au four dix minutes.

Quand c’est prêt, parsemez le plat de mélange herbes/citron et d’un tour de moulin à poivre.

Dégustez et régalez-vous !