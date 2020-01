Dans le frigo de Cécile Djunga : Poulet curry-amandes et kakis - © On n'est pas des pigeons

Dans le frigo de Cécile Djunga : Poulet curry-amandes et kakis - On n'est pas des pigeons -... Carlo vient cuisiner chez Cécile Djunga. Entre la scène, la météo et toutes ses autres activités, le temps lui manque pour cuisiner. L’objectif pour Carlo, improviser un plat en fonction de ce qu’elle a dans le frigo.