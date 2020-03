D-Vine, la machine qui sert le vin au verre

On connaissait le café et le thé en dosette. Voici venu le vin en dosette ! Nous avons testé la Nespresso du vin. Son nom : "D-Vine". Sa promesse : un verre de vin comme s’il était servi par un sommelier.

C'est un fait, on boit de moins en moins de v in. Les campagnes BOB, l'augmentation du nombre de familles monoparentales et l'évolution de la société en sont pour quelque chose.

Petit format, grandes idées

Le vin dosette - © On n'est pas des pigeons

Cet engouement pour les petits formats a donné des idées à une société française. Elle a commercialisé la D-Vine, sorte de machine à expresso, mais pour le vin.

Le principe est simple : on introduit une capsule de 10 cl de vin sur le dessus de l'appareil et on attend. Pas très longtemps puisqu'en moins d'une minute, la D-Vine a identifié, aéré et mis à température le vin sélectionné. Bien entendu, il faut que la capsule soit compatible pour être reconnue, un peu comme pour une célèbre marque de machine à café.

Mais le résultat est bluffant d'efficacité et on n'a jamais pu prendre l'appareil en défaut, même quand on passe d'un blanc frais à un rouge tempéré et inversement. Et ceci est valable pour la petite soixantaine de vins disponibles. Et heureusement que cela fonctionne vu son coût ! La machine coûte plus ou moins 1500 euros, le prix des flacons est d'un peu plus de 3 euros à... 34 euros ! Il convient de bien déguster chaque centilitre.