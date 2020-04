Crise et confinement : la Loterie Nationale n'est pas épargnée

Et les gagnants ?

Les gagnants peuvent continuer à percevoir leurs gains comme d’habitude dans les points de vente et dans les lottery shops (fermés pour la vente).

Pour les grands gagnants (gains au-delà de 100.000 euros), Jérémie Demeyer, porte-parole de La Loterie Nationale, précise : "A partir de 100.000 euros, on peut toujours se rendre au siège de la Rue Belliard à Bruxelles mais uniquement sur rendez-vous. Mais si un grand gagnant ne souhaite pas venir au siège Belliard nous avons mis une procédure en place via nos représentants." Le cas échéant, un représentant de la Loterie Nationale pourrait se déplacer au domicile du gagnant. C’est au cas par cas.

Par ailleurs, la validité des tickets de tirage gagnants est prolongée de 10 semaines. Les gagnants disposent donc de 30 semaines après le tirage (et non plus 20) pour récupérer leurs gains. La validité des billets à gratter reste fixée à un an à partir de la date d’achat.