Retour du soleil cette semaine: puis-je utiliser ma crème solaire de l'année dernière ?

Il y a enfin comme un air de printemps, avec un retour en force du soleil cette semaine et des températures qui nous poussent a sortir prendre le grand air. Il faut donc dès à présent ce protéger des attaque possible du soleil. Mais puis-je utiliser la crème solaire de l'été dernier ou non?

Les crèmes solaires sont assez chères, surtout quand on a une famille nombreuse et qu'on les adapte aux besoins de chacun.

Pour le savoir, nous avons interrogé Anne Thiry, pharmacienne. Elle nous explique que la protection des crèmes repose sur les filtres utilisés; ceux-ci peuvent être de deux natures : chimiques, ils vont alors absorber les ultraviolets ou minéraux, ils vont au contraire les réfracter. Certaines crèmes intègrent d'ailleurs les 2 types de protection. Ces filtres ne sont pas toujours très stables et avec le temps, ils sont susceptibles de se dégrader. En observant l'emballage des crèmes, on observe d'ailleurs un petit logo représentant un pot ouvert, avec la mention 12M, signe que la crème, une fois ouverte peut s'utiliser durant une année .

Malgré ces indications, nous avons souhaité les confronter à une petite expérience, avec l'aide de l'Institut d'Aéronomie. Nous leur avons apporté deux échantillons de la même marque, l'un neuf, l'autre périmé. En passant le premier échantillon dans un simulateur solaire, nous avons constaté que les UVA et les UVB étaient stoppés à 100%. Nous avons ensuite reproduit le test avec l'échantillon périmé et là, surprise : tant les UVA que les UVB ont été arrêtés à plus de 99%, c'est dire si les deux crèmes se sont comportées de manière excellente malgré leur durée de validité théorique !

Faut-il en conclure que toutes les crèmes se seraient comportées de la même manière? Probablement pas, en fonction de la marque, de l'indice de protection ou encore des filtres utilisés.

Il n'empêche, d'après les dermatologues que nous avons consulté, votre crème solaire ouverte l'année dernière et bien conservée, vous protégera sans problème cet été encore!