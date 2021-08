Crèmes bodymilk hydratantes toxiques ?

Agressée par le vent, le soleil, la chaleur, notre peau a besoin d’être réhydratée. Au niveau du visage, des mains, mais aussi du corps. En scrutant les étiquettes, on découvre des substances suspectes, et même nocives, qui peuvent altérer notre santé et surtout celles de nos enfants !

Allergique ? Prudence !

Dans beaucoup de flacons de lait hydratant corporel, il y a tout d’abord des allergènes : comme le limonene, linalool, geraniol, citronellol, hexyl cinnamal… Tous ces ingrédients sont inscrits sur les étiquettes : la déclaration est obligatoire. Aucun souci si vous n’avez pas d’allergie, vous pouvez vous en tartiner. Mais si vous êtes allergiques, vous pouvez développer une réaction cutanée très importante et ce, même avec l’application d’une toute petite quantité de substance. Prudence donc !

Phénoxyéthanol: attention danger

7 images © fws

Presque tous ces bodymilks contiennent aussi du phenoxyéthanol. Il est suspecté d'avoir des effets toxiques après résorption. "Or, il n’est pas complètement dépourvu de toxicité", explique Corinne Charlier, cheffe du Service de Toxicologie clinique du CHU de Liège. Il est suspecté d'avoir des effets toxiques après résorption. Non pas au moment de l’application mais par contre, une fois qu’il est dans l’organisme, il pourrait avoir des effets sur le foie, sur le rein." Et, étonnamment, nous avons trouvé du phénoxyéthanol dans certains produits pour bébé, comme ceux de la marque Zwitsal et Nivea bébé. Contactée, la marque Zwitsal - qui appartient à la société Unilever - ne nous a pas répondu.

Pas pour les bébés

© Tous droits réservés Le groupe allemand Beiersdorf, auquel la marque Nivéa appartient, a répondu à notre inquiétude. La haute qualité et la sécurité de nos produits pour les consommateurs, et en particulier les enfants, est toujours notre priorité. Il se veut rassurant: "Le phénoxyéthanol a une longue histoire d’utilisation sûre comme agent de conservation efficace dans les produits cosmétiques. En empêchant la propagation des bactéries et des moisissures après l’ouverture du produit, cet ingrédient contribue de manière significative à la sécurité des consommateurs. Le phénoxyéthanol a fait l’objet de nombreuses études scientifiques et est considéré comme sûr pour les consommateurs de tous les groupes d’âge dans les concentrations actuellement utilisées dans le cadre de la réglementation européenne sur les cosmétiques. … La haute qualité et la sécurité de nos produits pour les consommateurs, et en particulier les enfants, est toujours notre priorité." Il faut ne pas appliquer ces produits qui contiennent du phénoxyéthanol à des petits enfants de moins de trois ans. Notre toxicologue, par contre, est catégorique : "Il faut être très prudent et, au moins, ne pas appliquer ces produits qui contiennent du phénoxyéthanol à des petits enfants de moins de trois ans, car il existe un rapport entre la quantité résorbée et le poids de l’enfant à ne pas dépasser."

7 images Attention aux bébés ! © gettuimage

Dans les anciens flacons de lotion pour le corps Nivea, il y a du lilial

Dans certains produits Nivea, comme l’indique le site internet du magazine de consommation français Que choisir , dans la crème Nivea 48H00, on constate qu’il y a, dans les anciens flacons, du lilial. "Il n’est pas encore cité dans la liste des perturbateurs endocriniens avérés, mais il est suspecté, souligne notre toxicologue. Il serait œstrogénique, c’est-à-dire qu’il serait capable de se fixer, comme le stradiol, sur les récepteurs des œstrogènes, donc , avec des effets sur le système hormonal féminin essentiellement. Nous avons déjà retiré l’ingrédient de toutes nos formules de lotion pour le corps. Nous avons contacté la Société Beiersdorf AG. Celle-ci nous a confirmé que l’on pouvait encore trouver ce Lilial dans certains "anciens" flacons Nivea : "Dans le cadre de l’optimisation continue de l’assortiment de produits, le nombre de produits contenant du butylphényle méthylpropional (lilial) a été considérablement réduit. Nous avons déjà retiré l’ingrédient de toutes nos formules de lotion pour le corps. Tous les produits de lotions pour le corps quittant nos usines sont libres de butylphényl méthylpropional. Cependant, il pourrait arriver que l’ancienne formulation soit encore trouvée dans certaines étagères en magasin pendant un court moment."

Deux perturbateurs endocriniens dans un produit de la marque Dove

7 images © fws

D’autres ingrédients de ces bodymilks sont, par contre, plus inquiétants comme dans ce produit Dove. Corinne Charlier, cheffe du Service de Toxicologie clinique du CHU de Liège, est même étonnée de les retrouver : " Il y a du BHT, du butylhydroxytoluène, qui est un perturbateur endocrinien avéré sur lequel il n’y a plus vraiment de doute. Il y a aussi du cyclopentasiloxane. C’est aussi un perturbateur endocrinien qui n’est pas avéré, celui-là. Mais l’OMS attire l'attention sur sa possible nocivité depuis 2012 ! ". Ce sont donc des substances chimiques à éviter.

Le Love Beauty and Planet

7 images Un nom alléchant mais ... © fws

Autre produit de la même marque Unilever : le Love Beauty and Planet. On y trouve des parabens. Le propylparaben, c’est un conservateur, mais c’est aussi un perturbateur endocrinien. Ce qui étonne la toxicologue, c’est que sur le flacon, il est indiqué : " Notre formule est conservée naturellement". Pour Corinne Charlier, ce n’est pas du tout le cas. "Et puis, il est conseillé sur l'étiquette de masser la peau généreusement. Ce qui va encore renforcer l'exposition à ce produit. Ce qui n’est pas recommandé.", poursuit-elle.

La crème Sympathy for the skin de chez Lush

7 images © fws

La crème Sympathy for the skin de chez Lush aux bananes et au beurre de cacao, on en mangerait presque. Et pourtant, elle contient du propylparaben, ce perturbateur endocrinien. Ce qui dérange Corinne Charlier, c’est que la marque Lush, indique sur son site internet que "ce produit synthétique est sûr". Or ce n'est pas le cas.

Effets cocktails !

"Les marques se retranchent souvent derrière des seuils de concentration minimum. Or, pour bon nombre des produits chimiques à effets perturbateurs endocriniens, il va y avoir un cumul des actions des différents produits ", explique notre toxicologue. Les effets peuvent s'exercer une fois que le produit est absorbé par l’organisme à distance du lieu de l’application. "C'est ce que l'on appelle un effet cocktail. Tous ces perturbateurs s’additionnent au fil du temps. Il ne faut pas oublier que notre peau n’est pas une barrière étanche et que ces produits vont être résorbés. Et ils vont passer dans la circulation générale avec un risque d’effets systémiques, c’est-à-dire des effets qui peuvent se produire à distance de l’application. Il ne faut pas se croire protégé, parce qu’on applique le produit sur la peau ou sur les jambes. Les effets peuvent s'exercer une fois que le produit est absorbé par l’organisme à distance du lieu de l’application.", insiste Corinne Charlier.

Quels effets sur notre santé ?

La liste est longue et peu rassurante. Les perturbateurs endocriniens vont agir sur tous nos systèmes hormonaux. Corinne Charlier précise : "Les perturbateurs endocriniens vont agir sur tous nos systèmes hormonaux. Cela peut agir sur la fonction thyroïdienne et donc déréglera tout ce qui dépend de la thyroïde. Cela peut s’accompagner d’un problème métabolique et donc d’une augmentation du nombre de cas d’obésité chez l’enfant, du diabète de type deux. Cela peut aussi dérégler le système sexuel : comme l’hypofertilité masculine, une augmentation de types de pathologies comme l’endométriose, de la puberté précoce chez la petite fille. Cela peut aussi avoir des effets possibles sur le système nerveux central. On pense à toutes les pathologies du spectre autistique."

Indispensable de vérifier les listes d'ingrédients pour éviter les substances nocives

"Il vaudrait mieux éviter tous ces produits", conclut notre toxicologue. La législation ne prend toujours pas en compte l’effet cocktail, c’est dommage. "Cependant, il n’y a pas encore de législation qui demande d’exclure totalement des produits achetés les perturbateurs endocriniens. Pour certains, il y a des concentrations à ne pas dépasser mais là, aucune information sur les produits. On imagine que c’est le cas et que les firmes respectent la législation en la matière. De plus, la législation ne prend toujours pas en compte l’effet cocktail, c’est dommage. " Vérifiez les listes d'ingrédients avant de se tartiner le corps. C’est indispensable !

Retrouvez "On n'est pas des pigeons" en replay sur Auvio. Pour plus de contenus inédits, rendez-vous sur notre page Facebook.