Crème solaire : on ressort son tube de l'année dernière ?

Certaines crèmes intègrent d'ailleurs les deux types de protection. Mais ils ne sont pas toujours très stables et, avec le temps, ils sont susceptibles de se dégrader. En observant l' emballage des crèmes , on remarque d'ailleurs un petit logo représentant un pot ouvert , avec la mention 12M , signe que la crème, une fois ouverte, peut s'utiliser durant une année.

Au-delà des 12 mois d'utilisation préconisés, nos crèmes solaires continuent-elles à nous protéger ? Pour répondre à la question, nous avons apporté deux échantillons de la même marque, l'un neuf, l'autre périmé à l’Institut Royal d’Aéronomie pour les soumettre à des tests.

En passant le premier échantillon dans un simulateur solaire, on constate que les UVA et les UVB sont intégralement arrêtés. Nous avons ensuite reproduit le test avec l'échantillon périmé et là, surprise : les UVA et les UVB ont été arrêtés à plus de 99%, c'est dire si les deux crèmes se sont comportées de manière excellente malgré leur durée de validité théorique !