Covid : Moins de monde dans les transports publics ? (vidéo)

Il y a moins de monde dans les transports publics. Il y a une baisse de 3% de passagers dans les trains depuis que le télétravail est la "règle". L'objectif de limiter les déplacements semble efficace.

Le réseau bruxellois de la Stib comptait en ce début de semaine, 11% de voyageurs en moins sur l'ensemble de son réseau que la semaine dernière.

"On n'est pas des pigeons" a testé un parcours, tôt le matin entre Namur et Bruxelles et a emprunté les réseaux des TEC, de la SNCB et de la Stib. Atmosphère ….