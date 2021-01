Covid et précarité : les bénévoles plus que jamais utiles !

Depuis le mois de mars dernier, des bénévoles ont été appelés en renfort dans différents secteurs d'activités pour soutenir l'effort sanitaire. Différentes plate-formes, comme l'AVIQ - agence wallonne pour une vie de qualité - ont lancé des appels en ce sens. Message bien reçu, dans les hôpitaux bien sûr mais pas seulement.

Avec la Covid, la pauvreté explose, les plus précaires sont davantage touchés et ce volontariat est plus utile que jamais.