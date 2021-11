Covid : des pharmacies submergées par la nouvelle vague de l’épidémie

Le pharmacien Roberto Cioffi confirme: ce sont surtout les tests antigéniques professionnels réalisés sur place qui bouleversent le travail : "Les pharmacies submergées aujourd’hui, ce sont les pharmacies qui font les tests. Dans ma région je suis un des seuls à faire les tests et donc j’en fais plus ou moins une centaine par semaine… En général j’ai 10 à 15 tests par jour en semaine… Le vendredi et le samedi là, ça augmente, on peut aller jusqu’à 30 à 35 tests le vendredi, 15 à 20 le samedi, ça fluctue mais en général, c’est beaucoup plus le week-end vu que les gens ont besoin de leurs CST pour aller au resto, au cinéma, ce genre d’activités."

Pascal Martin , pharmacien à Vezin : "Pour un petit village perdu dans la campagne namuroise, là on a déjà vendu 250 tests en un peu moins d’un mois …C’est quand même très significatif, on vend plus de tests que de Dafalgan ! "

Alors vu la forte augmentation des ventes de tests, les pharmacies tirent-elles un gros bénéfice financier de la crise ?

Dans sa pharmacie de Vezin, Pascal Martin relativise : " On ne peut pas dire qu’on est très très bénéficiaires, on est surtout fatigué, on est usé… Sur le plan économique, l’année est perturbée, on sait que la pharmacie ne se porte pas spécialement mal, mais on ne peut pas dire que ça ramène des centaines de milliers d’euros. Sur le mois, ça ne fait pas un monstrueux chiffre d’affaires, par contre, cela fait beaucoup d’occupation, beaucoup d’explications… On ne dira pas qu’on fait fortune, mais de toute façon, c’est d’abord un service à la population la pharmacie et donc on rentre dans le jeu, on fait ce qu’on peut et on aide autant que possible ".