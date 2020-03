Covid 19 : peut-on continuer d'aller à la laverie ?

Les laveries en libre-service restent ouvertes mais quelles sont les règles à respecter sur place ? Et à quelle température laver son linge ? Voici quelques conseils.

Ce matin, sur 4 wasserettes du quartier de la chasse à Etterbeek, trois étaient ouvertes. Certaines consignes ne semblaient pas claires ce matin.

Les laveries Speed Queen contactées par téléphone, ont décidé de laisser leurs portes ouvertes malgré l’insistance de la police locale qui voulait que leurs lavoirs ferment. Nous avons aussi contacté les All Automatic Wast, Ipsomat, Spiralus et là aussi, on nous a confirmé que les consignes avaient évolué au fil des heures et que la vingtaine de leurs laveries automatiques peut rester ouverte.