COVID-19 : même minoritaires, les complotistes prennent trop de place

Le phénomène n’est, hélas, pas confidentiel. Les complotistes donnent de la voix et pas seulement sur les réseaux sociaux.

Certains m’ont dit qu’on avait mis des mannequins dans les lits d’hôpitaux pour jouer le rôle de malades !

Il y a deux semaines, Françoise Choquet, la maman de Louis, 15 ans, témoignait de son désarroi sur la télévision locale, Notélé. Son fils avait dû être hospitalisé en urgence. Atteint du covid-19, 75% de ses poumons étaient atteints. Aujourd’hui, Louis est tiré d’affaire.

Sa maman, Françoise respire enfin mais elle se dit interpellée par le nombre de réactions négatives qu’elle a reçues. " Certains m’ont carrément accusée d’avoir été payée par Notélé pour mon témoignage. D’autres m’ont dit qu’on avait mis des mannequins dans les lits d’hôpitaux pour jouer le rôle de malades ".

Cette théorie délirante se répand de plus en plus. Aujourd’hui, dans certaines boîtes aux lettres, arrivent des toutes-boîtes dénonçant un vaste complot, parlant de mensonges et de tromperies.

En 6 ans, c'est la première fois que je reçois des messages accusant la RTBF de truquer un reportage.

La RTBF, elle aussi, en prend pour son grade. Au service médiation, on n’avait jamais vu ça. " Je travaille dans ce service depuis 6 ans, nous dit Louise Monaux, jamais je n’avais reçu des messages accusant la RTBF de truquer un reportage ". Ces témoignages portent sur un tournage réalisé dans l’unité COVID du CHU de Charleroi. On y voit des malades intubés, un va-et-vient d’hospitalisations et une infirmière pleurant sous son masque tant la situation est difficile.

A la suite de ce reportage, des téléspectateurs ont mis en doute l’authenticité des images. Morceaux choisis : " reportage monté de toutes pièces " ; " Bravo aux comédiens que vous avez engagés pour faire pleurer dans les chaumières ". " Ce type de réactions, nous en avons reçu une dizaine, explique Louise Monaux, ce qui est inquiétant que certains d’entre eux ont été likés et/ou partagés plus de 300 fois sur Facebook. "