Cours à distance: tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne

Elèves et enseignants viennent de vivre trois semaines de confinement. Des cours à distance qui manifestement se sont donnés à plusieurs vitesses...

Un exemple parmi d’autres : Guillaume est confiné à Namur mais il est normalement scolarisé en Flandre en 4ème secondaire. Et pour lui, les trois semaines de confinement passées ont rimé avec du travail presque à plein temps... " On utilise une plate-forme qui s’appelle smartschool, là-dessus on peut voir tous nos cours en live, on a des tests… Et il y a aussi de la nouvelle matière. Par exemple en Histoire, on a reçu tout un nouveau chapitre à voir qu’on avait jamais vu auparavant."