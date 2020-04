Coup de gueule d'un pépiniériste : plus d'égalité entre la grande distribution et les commerces spécialisés !

Plus d’égalité en la grande distribution et les commerces spécialisés, « coût gueule » d’un pépiniériste ! - © Mint Images - Getty Images/Mint Images RF

Concurrence déloyale dans les supermarchés qui vendent du non food - On n'est pas des pigeons -... Comme beaucoup de commerces, Benoît Paquet, pépiniériste, a fermé les grilles de son magasin. Plus aucun consommateur n'a accès au comptoir, seules quelques commandes par email sont honorées. Pourtant, à l'arrière du magasin, le travail se poursuit et ne manque pas ! Benoît produit dans ses serres des plantes annuelles.