Couac dans la communication de remboursement de Ryanair

Avec la crise actuelle, les vols ont été annulés et, conformément à la réglementation européenne, la compagnie prévoit des remboursements, des échanges ou des bons à valoir. Mais voilà, nombreux sont ceux qui ont demandé un remboursement et qui doutent de l'obtenir un jour.

Profusions de messages et confusion

Prenons l'exemple de Coralie et de Quentin. Ils devaient partir ce mercredi 29 avril à Porto. Voyage logiquement annulé mais comme le montant était assez conséquent, le couple opte pour un remboursement plutôt qu'un voucher. Le mail initial de Ryanair permet de choisir et, en cliquant sur le lien renvoyant à la procédure de remboursement, Quentin a rempli le formulaire adéquat. Un délai de vingt jour était indiqué avant d'espérer être remboursé. Mais deux semaines plus tard, Ryanair envoie un nouveau mail, proposant le bon à valoir. Et si on veut le refuser, il faut cliquer sur un lien qui mène à une page en anglais expliquant comment utiliser son voucher... Un cul de sac !

Alors, pour Quentin, Coralie et des milliers d'autres voyageurs dans leur cas, ce second mail ne fait que semer le doute. La demande de remboursement a-t-elle été acceptée ? Y a-t-il un problème dans le dossier ? Et si, finalement, on ne recevait rien ?

Alerté par cette situation, le Centre Européen des Consommateurs a contacté Ryanair pour lui signaler l'erreur de lien sur le deuxième mail. Il semblerait que la situation soit en partie résolue, du moins dans le cas des derniers mails envoyés par la compagnie. Car pour ceux qui avaient été contactés avant cette semaine, le lien initial n'a pas été corrigé, nous l'avons encore vérifié aujourd'hui.