Cotisation, abonnement sportif : vais-je être remboursé ?

La crise du coronavirus met à mal le secteur sportif. La majorité des salles de fitness et des clubs sportifs sont toujours fermés. Mais dans la plupart des cas, les abonnements et cotisations courent toujours. Puis-je recevoir un remboursement ? Quelles alternatives me sont proposées ? Éléments de réponses.

À première vue, il ne semble pas juste de poursuivre le payement d’une cotisation ou d’un abonnement alors qu’on ne peut plus bénéficier des services.