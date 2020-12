Cosmétiques à base de plantes: oui, mais avec modération

Cosmétique aux mauvaise herbes - On n'est pas des pigeons (198/214) - 03/12/2020

Cosmétique aux mauvaise herbes - On n'est pas des pigeons (198/214) - 03/12/2020 Avez-vous entendu parlé des cosmétiques aux mauvaises herbes ? Quels bénéfices pour notre peau ? Combien ça coûte ? Y a-t-il des risques ?

Dans un laboratoire spécialisé à Spa, on remet au goût du jour des recettes de grand-mère à la demande d’une productrice portugaise. " Les mauvaises herbes ont été longtemps mises de côté parce qu'elles sont peu glamour, explique Delphine Roberti, chimiste, mais elles possèdent de nombreuses propriétés apaisantes, hydratantes, antioxydantes, cicatrisantes… "

Orties et autres plantains qui vous pourrissent la vie au jardin se retrouvent dans une gamme de produits cosmétiques appelées " Herbes folles ". Elle comprend aujourd’hui un baume à lèvres, un produit démaquillant et un sérum hydratant. Les produits " Herbes folles " ne sont actuellement commercialisés que dans un seul magasin en Belgique, situé à Embourg, près de Liège. La propriétaire, Justine Galler, a un peu hésité avant d’accepter de distribuer ces produits. " Certes, il y a une forte demande pour les cosmétiques naturels, mais de prime abord, j’ai été un peu rebutée par l’odeur de ces nouveaux produits, nous dit-elle, ça sent vraiment la mauvaise herbe. Mais après quelques jours d’utilisation, j’ai été convaincue. Ma peau est repulpée, mes problèmes de rougeurs ont disparu ".

Mais les orties et autres mauvaises herbes, une fois transformées, elles ont un coût. 16 euros pour le baume à lèvres, 33 euros 50 pour la lotion démaquillante et 37 euros 50 pour le sérum.