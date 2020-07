Coronavirus: une application de tracing très bientôt accessible sur nos smartphones

Depuis début mai, des call centers ont été mis sur pied pour contacter les personnes positives au covid-19 dans notre pays. D’ici la fin de l’été, nous pourrons aussi télécharger sur notre smartphone une application qui communiquera la liste de toutes les personnes qui nous ont approchées pendant plus de 15 minutes.

Tous les tracings sont complémentaires

Cette app, développée par la société bruxelloise Devside et mandatée par le comité interfédéral du tracing, est semblable à celles déjà utilisées avec succès en Allemagne et en Suisse. Mais chez nous, l’application sera intégrée dans l’ensemble du système de tracing belge qui comprend déjà le tracing manuel et d'autres solutions de traçage mises en place. "Elles sont tout simplement complémentaires (…) il ne peut pas y avoir de solution unique", affirme Axel Legay, co-pilote de l'application belge.