Coronavirus : Télétravail, qui va payer vos factures ?

On l'aura compris, c'est donc le bon vouloir de l'employeur qui l'emporte et compte-tenu du contexte économique difficile, il risque d'y avoir peu de place pour ce genre de libéralités.

L'été dernier, l'Administration fiscale s'est pourtant adaptée au contexte et a prévu la possibilité de faire un geste à l'égard des personnes en télétravail : l'employeur peut ainsi octroyer une indemnité nette allant jusqu'à 129, 48 euros par mois. Mais il s'agit là d'une latitude non d'une obligation et le texte n'a aucun pouvoir de contrainte.

C'est Nicolas Tancredi, avocat spécialisé en rémunérations qui répond, par la négative : le droit des travailleurs en matière de rémunérations est fortement protégé et l'employeur ne peut en aucun cas le modifier de manière unilatérale ; donc, non, il ne pourra pas s'appuyer sur la crise sanitaire pour revoir vos émoluments à la baisse.

Bon an mal an, et même en tenant compte de la baisse des frais de déplacement , le télétravail se répercutera sur le pouvoir d'achat et pour certains, cette pénalité pourrait être difficile à assumer.