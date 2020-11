Coronavirus : Qui peut se faire tester et quand ?

Rappelez-vous, pour désengorger les centres de prélèvement et les labos et répondre aux besoins des publics prioritaires, le personnel soignant notamment, décision avait été prise de ne plus tester les personnes asymptomatiques. Attention, dès le 23 novembre , les règles changent !

Qui peut désormais se faire tester ?

Les personnes symptomatiques continuent naturellement de se faire dépister, mais elles ne sont pas les seules :

les personnes asymptomatiques ayant été en contact avec une personne positive pourront à nouveau se faire dépister , tout comme les personnes rentrant d'une zone rouge.

Ce dépistage sera effectué 7 jours après le contact à haut risque - et non plus 5 -, tout en observant une quarantaine dès le dernier contact avec cette personne.

Autre changement notable, vous ne devez plus passer par votre généraliste pour obtenir les documents nécessaires au testing : Il suffira de vous rendre sur le site Ma santé.be et de prendre directement rendez-vous dans un centre de tests. Vous pourrez également télécharger votre certificat de quarantaine sur ce site, en attendant vos résultats.