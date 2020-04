Coronavirus: quelles mesures pour la réouverture des parcs d'attractions ?

À cette période de l’année, les allées, les restaurants et les attractions devraient être bondés. Mais aujourd’hui, tout est vide. La plupart des collaborateurs ont été placés au chômage temporaire, seule une équipe réduite reste opérationnelle et planche sur un plan stratégique de réouverture.

À titre d’exemple, le parc Walibi devait ouvrir ses portes le 5 avril. Durant les vacances de Pâques, ce sont environ 130.000 visiteurs qui n’ont pas pu s’y rendre. " La météo était assez clémente, on aurait même pu atteindre les 150.000 visiteurs. Cela représente quatre à cinq millions d’euros de manque à gagner pour notre parc ", affirme Justien Dewil, porte-parole de Walibi. Pour les visiteurs disposant d’un ticket, la date de validité a été prolongée jusqu’au 30 juin. Les détenteurs d’abonnement recevront eux une compensation financière, qui sera définie en fonction de l’évolution de la situation. Plus d’info en cliquant ici .

Par l’intermédiaire de Belgoparks, l’association des parcs d’attractions belges, les différents sites s’engagent à respecter certaines mesures pour que chacun puisse à nouveau profiter, en toute sécurité, d’une escapade à sensations fortes. Et ce, dès que les autorités et le Conseil national de sécurité auront donné leur feu vert.

Redonner du baume au cœur

La réouverture des parcs de loisirs permettrait certainement de redonner le sourire et un peu d’espoir à une population de plus en plus touchée par l’enfermement. " C’est bien ça l’objectif premier. De nombreux psychologues et psychiatres parlent des répercussions d’une telle situation sur notre santé mentale. Nous voudrions apporter un moment de bonheur et d’évasion à ceux qui auront la chance de venir à Walibi. Tout en respectant strictement les mesures imposées par le gouvernement ", conclut Justien Dewil.