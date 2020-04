Coronavirus : qu'en est-il du nettoyage des chariots de supermarché ?

Mais l'objet qui est le plus souvent en contact avec nos mains n'est autre que le chariot du magasin. Et comme il passe de client en client, on se pose des questions sur une éventuelle transmission du virus.

En ces temps de crise sanitaire, les mesures de précautions sont devenue la règle dans les supermarchés. Comme il s'agit de lieux fréquentés, on ne badine pas avec la sécurité. Et l'utilisation (obligatoire) de caddies peut inquiéter. Alors, la grande distribution s'adapte.

Un entretien pas nouveau

Jamais les caddies de supermarché n'ont été aussi propres !

Et pourtant, on n'a pas attendu le coronavirus pour les entretenir. C'est évidemment régulier dans chaque magasin mais de temps en temps, on procède à un nettoyage de plus grande ampleur.

Chez Carrefour, par exemple, cela s'effectue deux fois par an dans chaque magasin. Une société néerlandaise débarque sur les parkings pour y déployer un véritable "caddie wash". Une machine équipée de rouleaux et de jets sous pression qui pulvérisent du détergent biologique. Dans ce cas, tout le caddie en ressort brillant comme un sous neuf, et pas seulement les poignées de celui-ci.

Reste que le nettoyage systématique a un coût car dans certains cas, les magasins ont du engager du personnel ou des entreprises spécialisées dans la décontamination. Pour les clients, comme pour les membres du personnel, on espère au plus vite en finir avec cette pandémie énergivore.