Coronavirus: puis-je poursuivre en justice une personne qui me contamine ?

On peut poursuivre en justice quelqu'un qui n'a pas respecté les règles si et seulement si on estime avoir été victime de dommages liés au non-respect de cette règle.

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

Que risque le fautif ?

Si on ne respecte pas sa quarantaine, on s'expose à une amende de 250€ minimum. Cette somme peut augmenter en cas de récidive et grimper jusqu'à une peine de prison de 6 mois. Ensuite, si procès il y a, celui qui a contaminé quelqu'un d'autre peut devoir rembourser les dommages prouvés par le plaignant, et là c'est le tribunal qui tranchera.