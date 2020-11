Coronavirus : Pourquoi ne profitons pas du lockdown pour éteindre l'éclairage public ?

Les routes du futur et leur éclairage intelligent, c'est pour demain - On n'est pas des pigeons !... On les appelle déjà les routes connectées ou "Smartways". Elles informeront le conducteur, via sa connectivité intégrée, de l'état de la route, de la météo, des dégradations, mais elles informeront aussi les autorités qui pourront réagir rapidement et modifier en temps réel les informations aux usagers... Des routes agréables, non bruyantes, sécurisantes, avec une signalétique claire adaptée en temps réel... Des routes qui seront "zéro énergie". Mais the best of the futur ce sont les "Charging Lanes", des tronçons entiers de routes ou d'autoroutes qui rechargeront les véhicules électriques en roulant... !