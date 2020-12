Coronavirus : Pourquoi est-il essentiel d'utiliser l'application Coronalert ?

Coronalert © Getty

Par Bluetooth, tout simplement. Cette fonctionnalité permet d'échanger, de dialoguer avec tout autre récepteur qui se trouve à proximité, généralement quelques mètres maximum. Et donc, quand vous avez téléchargé l'application et que vous croisez, à moins d'un mètre cinquante, pendant un quart d'heure minimum, une autre personne qui l'a aussi téléchargé, le dialogue anonyme s'engage.

Votre application et celle de la personne échangent vos identifiants respectifs, c'est-à-dire un code anonyme de 17 chiffres complètement aléatoire et qui change plusieurs fois par jour. Ce code remplace vos données personnelles et aucune identification n'est possible. Le code vous cache.

Si vous êtes restée à coté d'une personne testée positive pendant 15 minutes et à moins d'1 mètre 50, vous recevrez une alerte anonyme. Les données échangées via un serveur central ne restent disponibles que pendant 14 jours maximum.

Petite remarque : l'enregistrement via Coronalert ne tient pas compte des éventuels moyens de protection tels que masques, plexiglas et hygiène des mains ...