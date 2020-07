Coronavirus : port du masque généralisé dans les parcs d'attractions Plopsa et Walibi

Le groupe Plopsa a décidé de renforcer les mesures dans les parcs d'attractions en raison du nombre croissant d'infections au coronavirus, a déclaré le groupe jeudi soir. Plopsa avait déjà pris de nombreuses mesures et ne remplit actuellement les parcs qu'à 30 à 40% de leur capacité normale. En raison de l'augmentation des chiffres de contamination au coronavirus et des directives supplémentaires du gouvernement, le groupe Plopsa a décidé d'élargir considérablement l'éventail des mesures.

Dans les files d'attente, aux toilettes, dans les restaurants

Ces dernières semaines, le port du masque buccal a déjà été rendu obligatoire dans certaines files d'attente, attractions et magasins. Ces zones seront élargies à partir de samedi. Cela signifie que vous devrez dorénavant porter un masque dans la zone d'arrivée (aux caisses et aux portes d'entrée). Le port du masque sera également obligatoire dans toutes les files d'attente et les zones intérieures (notamment les toilettes).

"Pour les restaurants, nous suivrons bien sûr les réglementations gouvernementales", explique Steve Van den Kerkhof, PDG de Plopsa. "Les gens ne pourront donc se déplacer dans le restaurant qu'avec un masque, ce n'est pas obligatoire à table."

Plopsa enregistrera également tous les visiteurs. "A Holiday Park, notre parc en Allemagne, c'était une exigence du gouvernement", souligne Van den Kerkhof. "Nous voyons là que les visiteurs ont peu de difficultés à laisser leurs coordonnées à chaque achat de billet."

Toute personne qui souhaite se rendre dans un parc Plopsa doit réserver un billet à l'avance, même les personnes qui sont déjà en possession d'un billet ou d'un abonnement. Cela ne peut se faire que via www.plopsa.be.

Masque également à Walibi

De son côté, Walibi a également décidé de renforcer les mesures. Nous vous en parlions déjà ce jeudi.

Dès son arrivée sur le parking tout visiteur de plus de douze ans devra donc porter son masque. "Nous conseillons donc à toute personne qui souhaite rentrer sur le site d’avoir son masque avec soi, sinon elle ne rentrera pas", insiste le directeur du parc, Jean-Christophe Parent. "Je ne vous cache pas que c’est une difficulté supplémentaire", poursuit-il.

"Mais nous sommes dans une crise sanitaire et nos concitoyens doivent comprendre qu’il faut se protéger les uns les autres". Walibi a d’ailleurs prévu des renforts en personnel pour vérifier que la mesure est bien respectée.

"Nous avons fait appel à une société de gardiens de sécurité, car nous estimons que ce n’est pas notre métier d’effectuer ces contrôles", ajoute-t-il encore.

A sa réouverture, Walibi avait limité sa capacité d’accueil à 3000 personnes. Elle est passée depuis à 5000. "Ce qui est encore bien loin de notre jauge maximale, rappelle Jean-Christophe Parent. Mais ce n’est pas cette augmentation de capacité qui pose problème. La difficulté se trouve surtout au niveau des files d’attente où la distanciation sociale n’est pas toujours respectée".