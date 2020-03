Coronavirus : nos mains mises à rude épreuve

La crise sanitaire provoquée par le Coronavirus nous incite à nous laver les mains le plus souvent possible. Mais à force de les laver tout le temps, on les assèche. Pour éviter de les irriter de trop, on vous donne quelques conseils d’expert.

"Il faut malgré tout continuer à se laver les mains", c’est le premier conseil de notre expert, Dominique Tennstedt, professeur émérite en dermatologie à l’U.C.L. Il nous livre ensuite tous ses bons conseils pour éviter de se retrouver avec une peau irritée tout en suivant les recommandations d’hygiène actuelles.