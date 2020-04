Coronavirus : non, tout le pays n'est pas à l'arrêt !

A première vue, la Belgique semble à l'arrêt complet et ses entreprises immobilisées. Mais dans les faits, ce n'est pourtant pas le cas.

21% des entreprises wallonnes l'arrêt

La grande majorité des entreprises fonctionnent toujours.

C'est l'Union Wallonne des Entreprises qui le communique, d'après les résultats de son enquête hebdomadaire. Ce qui ne veut pas dire qu'elles travaillent à plein régime car 50% des entreprises sont fortement impactées par le coronavirus et tournent au ralenti.

Plus étonnant, même si cela reste marginal, une entreprise sur dix ne ressent aucun effet lié à la crise sanitaire et une sur cent tire avantage de cette situation. Il s'agit principalement de celles qui sont actives dans les biotechnologies et l'agroalimentaire.

A la question de savoir si ces chiffres évoluent avec la durée de confinement, il semble que non. Certaines entreprises ferment alors que d'autres rouvrent.

D'ailleurs, la Fédération des Entreprises de Belgique estime, elle, que sur l'ensemble du pays, 24% des entreprises privées sont à l'arrêt alors qu'elles pourraient travailler sous condition. En clarifiant et améliorant la situation en matière de distanciation sociale au sein de ces entreprises, c'est 6% de notre PIB (ensemble des richesses produites) qui serait ainsi sauvé.