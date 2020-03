Coronavirus : le tourisme européen au ralenti

Même son de cloche du côté de Ryanair, Easyjet et British Airways . Toutes ces compagnies s’adaptent, non pas en baissant leurs tarifs, mais en supprimant des vols et en diminuant leurs fréquences de trajets vers certaines destinations.

L’Italie la plus concernée

Rome, Basilica, Italy - © Alexander Spatari - Getty Images

Parmi les villes les plus touchées, on peut citer Milan, Rome, Venise et Bologne, toutes ces villes sont des exemples de cette baisse de fréquentation. Une opportunité pour le voyageur ? Oui et non.

Si on ne peut pas parler de baisse de tarifs, dans une ville comme Rome, on peut parler de confort de visite. La ville étant moins sollicitée (les touristes Américains et Chinois sont totalement absents actuellement), on sait déjà maintenant qu’il y a moins de files pour visiter les différents lieux publics comme le Colisée ou le Vatican par exemple. Moins de monde dans les hôtels, les restaurants, etc.

Cette baisse de fréquentation, on la voit particulièrement à Milan où l’occupation des hôtels est de 20% contre 85 à 90% normalement en cette saison.