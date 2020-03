Coronavirus : le secteur de la construction à l'arrêt ?

Le secteur de la construction est également impacté par le coronavirus. Sur chantier, il est difficile de ne pas déroger aux règles de prudence en vigueur pour éviter la propagation du virus. Conséquence : les chantiers ralentissent voire s'arrêtent !

Eviter les contacts, respecter des distances de sécurité, se laver régulièrement les mains et favoriser le télétravail. Voici quelques uns des conseils qu'il est fort difficile de respecter lorsqu'on travaille dans le secteur de la construction.

"Les hommes sont en contact direct les uns avec les autres et les outils passent de mains en mains. On déroge à toutes les règles de prudence élémentaire et on ne peut pas faire autrement", nous avoue Benoît Dereymaeker, patron de l'entreprise générale de construction du même nom.

Après un hiver pluvieux qui a mis de nombreux chantier à l'arrêt, le coronavirus risque bien d'entraîner encore plus de conséquences néfastes pour le secteur. On s'attend à fermer purement et simplement pour une période indéterminée. D'ailleurs, ce matin sur cette importante rénovation en périphérie bruxelloise, seuls six ouvriers ont répondu présent. "Hier, ils étaient encore vingt ici. Mais nos sous-traitants ne sont tout simplement pas venus aujourd'hui ! C'est impossible de continuer et respecter les délais dans ces conditions. Mais c'est tout à fait compréhensible."