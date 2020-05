Coronavirus : la vaccination pourrait-elle être rendue obligatoire ?

C’est juste une question de temps : on va plus que probablement réussir à trouver un vaccin et le monde scientifique dispose déjà de pas mal d’information sur le virus COVID-19. Mais pourra-t-on s’opposer à l’administration de ce vaccin ? On n’est pas des pigeons répond à la question :

Pour le professeur Michel Moutschen, professeur en immunologie et maladies infectieuses à ULiège : "On connaît bien ce virus, on sait par où il rentre dans les cellules, on sait quelles protéines du virus sont utilisées pour entrer dans les cellules, et donc dès lors on peut développer une réponse immunitaire contre les protéines en question. De nombreux vaccins sont en cours de développement. "

La grande inconnue, c’est le niveau de protection du vaccin. La situation idéale serait un vaccin qui protège à la fois l’individu de toutes complications graves de l’infection, et qui empêche aussi la circulation du virus.

Mais il est possible aussi que le vaccin n’assure dans un premier temps que la protection de l’individu. Pour le professeur Michel Moutschen : "Si on arrive à démontrer que le vaccin empêche la transmission du virus, à ce moment-là, on essayera de vacciner le plus de personnes possible pour atteindre le taux d’immunité, qui est de l’ordre de 70% de la population."

Dans ce cas précis, pourrait-on s’opposer à l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 ?