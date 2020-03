Coronavirus : L'autre manière de faire ses courses au supermarché

Pour éviter la promiscuité et respecter les distances de sécurité, de nouvelles règles sont entrées en vigueur dans tous les supermarchés. Les clients doivent être admis au compte-goutte dans les magasins pour respecter la règle de 1 personne pour 15 m2.

Du coup, les clients font la file à l’extérieur et entrent au fur et à mesure… Des clients qui sont priés de venir de préférence seul et de prendre maximum 30 minutes pour faire leurs courses.

Les petits paniers ont été supprimés et tout le monde est invité à prendre un caddie. Lors du passage aux caisses, un marquage au sol indique l’éloignement à respecter. Les employés portent des gants et disposent de flacons de gel désinfectant. Dans les supermarchés du groupe Delhaize, on a aussi prévu un créneau horaire, le matin entre 8h et 9H, où les personnes âgées de plus de 65 ans sont prioritaires.

