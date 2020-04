Coronavirus : grande lessive dans le monde de l'habillement

Faut-il brader la collection printemps/été ?

Comme chacun sait, la mode est éphémère et évolue au gré des saisons.

Après un hiver trop doux, qui n'a pas permis d'écouler les stocks de vêtements chauds, on arrive en période estivale avant l'heure, en avril ! Problème : à part sur internet, il est impossible de vendre la marchandise qui est pourtant déjà arrivée en magasin.

Si le confinement se prolonge, ce sont des vêtements neufs qui seront invendables. Et si le déconfinement a lieu pas trop tard, comment gérer les réapprovisionnements avec des blocages de frontières et des usines à l'arrêt ou tournant au ralenti ? D'autant que chaque semaine qui passe est synonyme de manque à gagner pour les commerçants. Du côté de la fédération Creamoda, on espère, sans trop y croire, qu'une loi permettrait d'exonérer ces commerçants d'un mois de loyer. A défaut, on invite à un peu de clémence de la part des propriétaires.

Et puis, il y a les divergences de positions entre les géants industriels et les plus petites enseignes (dont les belges sont représentées par Creamoda). Ces dernières défendaient le report du début des soldes au mois d'août, permettant aux boutiques de vendre à prix plein pour limiter l'impact de la fermeture actuelle. Les grands groupes de mode souhaitaient brader les prix le plus rapidement possible pour être sûr de vendre en masse dès la reprise, arguant qu'on sera moins tolérant à l'étranger ou sur internet. La ministre en charge des consommateurs, Nathalie Muylle, a choisi la première option.