Coronavirus : faut-il booster son immunité, si oui comment ?

" Quand j’ai moi-même été atteint du Covid, en mars dernier, raconte le docteur Philippe Devos, président de l’Absym et chef des soins intensifs au CHC de Liège, j’ai pris mon petit cocktail de vitamines et, en tout premier lieu, la vitamine D. " Cette petite alliée de notre système immunitaire fait souvent défaut dans l’organisme.

Il est connu que la vitamine D permet de mieux résister aux virus.

En Belgique, on estime qu’un tiers de la population est en carence de vitamine D. Du coup, beaucoup de médecins la recommandent à l’entrée de l’hiver, plus encore en cette saison de pandémie. " Il est connu que la vitamine D permet de mieux résister aux virus " , explique Philippe Devos. C’est pourquoi la plupart des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 se voient administrer une cure de cette fameuse vitamines D. Avec quel succès ? " Il existe quelques études sur le sujet, nous dit Philippe Devos, pas très nombreuses, elles semblent démontrer une légère amélioration des symptômes, mais pas de grand miracle. Disons, poursuit-il, que ça aide faiblement quand on est déjà contaminé. Ça donne 1 à 2% de chances supplémentaires de ne pas développer une forme grave de la maladie. Mais les fortes carences, elles, peuvent favoriser une aggravation des symptômes. "

Qui veille vraiment à manger la dose quotidienne recommandée en fruits et en légumes ?

Ce complément en vitamines D, Lucia Capone, médecin nutritionniste au CHU St-Pierre, le préconise actuellement à pratiquement tous ses patients. " Moi-même, je suis une cure, dit-elle, je constate que cet apport en vitamines D fait maintenant partie de nombreux protocoles hospitaliers." Pourtant spécialiste de la nutrition, Lucia Capone ne pense pas que l’alimentation classique suffise à combler d’éventuelles carences en vitamines. " Qui veille vraiment à manger la dose quotidienne recommandée en fruits et en légumes, s’interroge-t-elle ?" Alors, oui, pour Lucia Capone, les compléments alimentaires ont leur place, plus encore en ce moment.

En résumé, pour ou contre les compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires ne vont pas forcément vous prémunir contre la Covid-19, mais certains d’entre eux, comme la vitamine D, vous donneront une petite chance supplémentaire, en cas de contamination, de ne pas développer les symptômes les plus graves.