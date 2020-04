Coronavirus : des "cabines de désinfection" à l'ozone démantelées par le SPF Santé

À Boussu et à Anderlecht, deux sociétés belges ont installé récemment devant des magasins des "tunnels" où une brume d’eau ozonée désinfecterait le caddie, les mains et les vêtements des clients. Mais le SPF Santé leur a demandé de les démanteler et de faire des études d’innocuité en laboratoire. Car l’ozone est loin d’être inoffensif pour notre santé… Explications.

Dimitri Ernst et Yavuz Cadir, de la société liégeoise R-go Wash spécialisée dans les car-wash, réfléchissaient à comment lutter contre le COVID-19. Ils pensaient d’abord à laver les caddies des supermarchés à haute pression, quand leurs recherches les ont ensuite menés à la société canadienne Tersano, spécialisée dans l’ozone aqueux stabilisé. Le 9 avril dernier, Dimitri Ernst et Yavuz Cadir ont donc eu l’idée d’installer un sas diffusant une brume d’ozone devant un Intermarché à Boussu. Un investissement de 10.000 euros.

Les clients et leurs caddies de supermarché passaient donc 10 secondes dans une brume d’ozone – censée tuer les virus et bactéries présents sur les caddies, les mains et les vêtements - avant de faire leurs courses. Un jet nettoyait les mains, et une brume d’eau ozonée stabilisée enveloppait le client. Un concept qu’ils ont déposé : "Aucun produit chimique n’est ajouté. Notre matière première, c’est vraiment de l’eau", explique Dimitri Ernst. "Pour faire simple, la machine reproduit ce qui se passe dans un orage. On injecte 4500 Volts. Et l’eau se transforme en ozone." Dimitri est conscient qu’il ne soigne pas les gens mais que c’est uniquement de la prévention : "Si le système détruit 30% de ce virus, c’est déjà ça en moins !"

Mais la nuit du 26 au 27 avril, l’installation a été endommagée par des malfrats et depuis, le sas est à l’arrêt mais toujours sur place. Entre-temps, le SPF Santé a demandé à Dimitri Ernst et Yavuz Cadir d’entamer des études plus approfondies en laboratoire quant à la toxicité de ce bain de vapeur sur la santé des êtres humains. La société liégeoise R-go Wash a alors entamé ces tests en laboratoires depuis quelques semaines déjà et devrait recevoir les résultats à ce sujet dans 3 semaines.