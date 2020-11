Coronavirus : Comment se transmet le virus ?

Ce qui semble établi aujourd'hui, c'est que la maladie se transmet par les gouttelettes, visibles ou non, que l'on émet lorsqu'on parle, qu'on éternue ou qu'on tousse. On peut donc attraper la Covid de différentes manières :

Ces différents modes de contamination permettent de comprendre pourquoi les gestes barrières et l'aération des pièces sont indispensables pour se protéger de la maladie.

►►► À lire aussi : Q/COVID - L'immunité collective est-elle une solution ?

On considère donc aujourd'hui que le masque ne constitue pas une protection absolue, à fortiori s'il est mal porté et ne couvre pas le nez et la bouche.

On recommande donc :