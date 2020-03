Coronavirus : ces pays que le virus préfère épargner

Pays sans virus... officiellement

On ne trouve ces rescapés qu'en Asie et en Afrique. Pour le continent le plus peuplé, quatre pays seraient épargnés : Turkménistan, Tadjikistan, Birmanie et Corée du Nord. Pour l'Afrique, il s'agit des Burundi, Malawi, Lesotho, Sierra Leone, Botswana, Soudan du Sud et Yémen.

Bien entendu, il est difficile de croire que le virus s'arrête aux frontières des Etats. Alors, plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ces singularités.

Les régimes autoritaires masqueraient-ils la propagation du coronavirus ?

Tout d'abord, le point commun entre tous ces pays est qu'ils ne partagent pas la même vision du régime démocratique que les occidentaux. Beaucoup sont autoritaires, voire dictatoriaux. La Corée du Nord en est l'exemple le plus frappant. Alors que sa voisine du sud est un des pays les plus touchés par l'épidémie, personne ne peut croire que le 50° parallèle et ses champs de mines ont servi de rempart infranchissable au virus.

Si le Turkménistan et le Tadjikistan sont des pays très fermés, c'est moins le cas de la Birmanie. Selon Tanguy Struye de Swielande, professeur de Relations Internationales à l'UCLouvain "le régime est particulièrement instable et la grande crainte de propagation du virus à vaste échelle vient des Rohingyas amassés dans des camps."

Pour l'Afrique, la situation politique est similaire à celles des pays cités. Le Yémen est une des pires dictatures de la planète où la guerre civile fait rage et où la priorité est loin d'être le coronavirus. De nombreux gouvernements contrôlent la population (Burundi, Soudan du Sud) et ne communiquent pas sur les éventuels cas de contamination.