Coronavirus : A quand les tests antigéniques rapides ?

A quand les tests antigéniques rapides ? - On n'est pas des pigeons - 03/01/2021 Les tests antigéniques rapides vont donc faire partie de ce qu'on appelle la stratégie 2.0 en matière de testing. On nous l'a annoncé fin novembre. Ils ne seront pas utilisés partout mais ils permettront surtout d'écarter rapidement une personne malade d'une collectivité.

Un test antigénique rapide, c'est aussi désagréable qu’un test PCR. Le grand avantage, c’est qu’on obtient le résultat beaucoup plus vite.

Le prélèvement s’effectue toujours avec un écouvillon dans le nez, là où la charge virale est la plus importante. On plonge la tigette dans la solution et 30 minutes plus tard les réactifs livrent leur verdict.