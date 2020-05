Contrôles techniques à nouveau ouverts : des procédures différentes

Wallonie et Flandre sur un même pied

En Flandre, la décision est tombée la semaine dernière et les centres de contrôle ont pu ouvrir leurs portes ce lundi 4 mai.

En Wallonie, le gouvernement a donné son aval lundi après-midi pour une mise en application ce mardi 5 mai. Mais vu le délai assez court, ce n'est vraiment que ce mercredi 6 mai que la reprise sera complète. Quoi qu'il en soit, les prises de rendez-vous peuvent de nouveau avoir lieu et, pour avoir tenté l'expérience ce matin, il faut prendre son mal en patience car les serveurs d'Autosécurité sont un peu saturés. Pourtant, il n'y a aucune urgence. Tous les véhicules dont la validité de certificat venait à échéance pendant le confinement bénéficient de six mois de prolongation (quatre mois pour la Flandre). Et ceux dont la validité expire fin mai bénéficient d'un mois de délai supplémentaire et seront traités en priorité. Comme c'est automatique, il est logique que vous n'ayez pas reçu de lettre ou message de confirmation, mais c'est bien effectif.

En Région de Bruxelles-Capitale, les négociations sont en cours pour obtenir le même statut que dans les deux autres régions. Du côté des centres de contrôle que nous avons contactés, on a bon espoir de s'aligner sur la Flandre et la Wallonie "dans les prochains jours". Précisons qu'ici aussi, une prolongation de six mois de la validité du certificat de visite est dores et déjà acquise.