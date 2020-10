Contrôles alcool au volant : le coronavirus n'a pas contaminé le travail de la police

Nouvel équipement

Un masque, une paire de gants jetables changés après chaque contrôle, c’est le nouvel équipement des policiers amenés à vous contrôler. Autre changement lié à l’épidémie la police n’utilise plus le "sampler" ce petit appareil dans lequel il faut souffler à distance, comme l’explique le Commissaire Van De Kerckhoven de la Police fédérale : "L’usager souffle à dix centimètres de l’appareil plus oiu moins. Il y a donc un risque maximal de dispersion de particules. Pour l’instant, on ne l’utilise plus."