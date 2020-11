Contrôle à votre domicile : la police peut-elle entrer sans autorisation ?

" Si nécessaire, en cas de tapage nocturne, par exemple, la police sonnera aux portes à Noël ", c’est une récente déclaration de la ministre de l’Intérieur dans une interview au journal flamand " De Zondag ". En fait, la police est déjà en charge de cette mission : réagir en cas de plainte pour tapage nocturne. Mais, à Noël , on fait tout de même un peu plus de bruit que d’habitude … c’est la fête ! C’est la fête ? Pas vraiment… c’est en tous cas la question que beaucoup de citoyens se posent.

Enfin, il y a le flagrant délit qui est détaillé dans l’article 41 du Code d’instruction criminel. Si la police estime qu’il y a infraction, par exemple, un commerce illégal de stupéfiants, elle peut entrer au domicile du contrevenant et ce, jour et nuit. C'est justement ce cas de figure-ci qui a été modifié pour permettre à la police de rentre chez vous s'il y a suspicion de non-respect des mesures sanitaires. "Mais, précise, Christian De Valkeneer, nous avons voulu que cette mesure soit proportionnée à l’infraction. C’est pourquoi, la circulaire des Procureurs Généraux, récemment modifiée, précise qu’en matière de respect des normes sanitaires liées au Covid, le policier doit, dans ce cas, obtenir au préalable, une autorisation du Parquet pour entrer dans un domicile privé ". Cette autorisation pourra être obtenue sur un simple coup de fil au magistrat de garde. L’officier de police ne devra donc pas nécessairement présenter de preuve écrite ou tout autre preuve de cet accord à la personne qui voudrait l’empêcher de rentrer.

Recours en cas d'urgence : risque d'abus ?

Par ailleurs, Sarah Frederickx, porte-parole de la police fédérale ajoute que " la police peut aussi avoir recours au cas d’urgence, basé sur l’article 27 de la loi sur la fonction de police. Le cas d’urgence permet d’entrer dans un lieu lorsqu’un danger représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l’intégrité physique des personnes, comme lors d’un incendie ou une fuite de gaz, par exemple ".

D'après le ministre de l'Intérieur, la police peut rentrer chez vous en cas de rassemblement sur base de ce "cas d'urgence".

La Ligue des Droits Humains est très attentive par rapport à cette disposition et souligne, dans un communiqué que, " Selon le précédent ministre de l'Intérieur, il serait permis sur cette base de considérer que les rassemblements et autres lock down parties entrent dans cette définition. Une telle interprétation pourrait être source d’abus et il conviendra d’être particulièrement attentif·ve·s à la manière dont les services de police exerceront leurs pouvoirs ".