Contrefaçons sur internet : méfiance

L'an dernier, le SPF Economie a fermé plus de 1.000 sites vendant des produits contrefaits, et plus de 33 500 sites ont été bloqués au niveau mondial. Leur point commun : ces sites vendent des contrefaçons... Voire des produits qui n'ont strictement rien à voir avec le produit annoncé.

Plusieurs cas de figure existent. Parfois, le site n’a rien à voir avec l’original mais propose des contrefaçons. Plus facile à repérer pour le consommateur, certains achètent d’ailleurs en connaissance de cause sur ces sites car ils préfèrent acheter une contrefaçon de moins bonne qualité mais à bas prix. D’autres sites copient le site existant d'une marque ou s’en inspirent largement. Les sites semblent donc professionnels, ils proposent des produits de marque, parfois à prix crédibles, parfois moins chers. L'internaute de bonne foi pourra se laisser avoir, mais s'il est attentif, il verra immédiatement qu’il n’y a strictement aucun rapport entre les produits vendus et l’URL. Dans ce cas, méfiance !

Cela peut arriver quand les titulaires du site oublient de prolonger leurs noms de domaine (url). Les arnaqueurs enregistrent ce nom et un webshop vendant de la contrefaçon ou d’autres produits apparaît sur l’ancien site d’un commerçant par exemple. Méfiez-vous donc quand vous trouvez des chaussures sur le site d’une pharmacie, des vêtements de marque sur le site d’une école, ou des produits de grandes marques à prix défiant toute concurrence sur le site d'une boulangerie...

Si vous tentez tout de même de passer commande, il se peut que vous ne receviez aucun produit, que votre commande soit bloquée par la douane ou encore que vous receviez un produit contrefait.

Vêtements, maroquinerie, mais aussi produits cosmétiques ou médicaments contrefaits sont monnaies courantes. Dans le cas des médicaments, ils seront la plupart du temps inefficaces mais peuvent aussi se révéler dangereux.

Comment éviter les pièges

Plusieurs signes permettent de douter de la fiabilité d'un site. Tout d’abord, l’absence de lien entre le nom et les produits vendus. L’adresse de messagerie peut également être un indice, une grande marque n’utilisera pas de messagerie gratuite, par exemple. Méfiez-vous des tarifs excessivement bas, ou des remises exceptionnelles. Certains sites proposent des réductions de -70%, - 80 % : ces prix sont probablement trop beaux pour être vrais, surtout en-dehors des périodes de soldes.

Les mauvaises traductions, les fautes d'orthographe et de grammaire, doivent également vous mettre la puce à l'oreille, comme l'absence de rubrique "FAQ" (ou "questions fréquentes") ou de service client.

Des outils peuvent vous fournir des informations sur la fiabilité d’un site. Par exemple, Scamdoc.com évalue la confiance d'une adresse mail ou d’un site internet.

Si vous êtes tombé dans le piège, vous pouvez signaler le site malveillant, afin de limiter le nombre de victimes potentielles sur des sites tels que Signal-Arnaques ou Point de contact