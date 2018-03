Construire soi-même ses panneaux solaires: c'est possible

Vous pensez que construire ses propres panneaux solaires tient de la mission impossible? Détrompez-vous: aux ateliers de la rue Voot à Woluwe-Saint-Lambert, on vous propose douze séances pour être un expert en construction de panneaux. L'assemblage est finalement assez simple. Attention, on parle bien de panneaux solaires pour chauffer son eau, pas de photovoltaïques pour produire de l’électricité, rappelle jean Motllo, professeur en techniques solaires.

3000 euros TTC

A la fin de la formation, l'équipe se chargera de placer les panneaux sur les toits des participants. C'est le cas chez Patrick qui a en a installé deux, juste après sa formation: l'installation me permet d'être autonome environ six mois par an pour l'eau des douches et du bain. Le système est rentable au bout de quinze ans.

Retraités écolos, co-propriétaires d'habitats groupés ou juste curieux, la formation s'ouvre à tous et coûte 270 euros. Tout compris, avec le boiler, et l'installation, un panneau coûtera 3 000 euros. Le faire soi-même est 10 pour-cents moins cher que le clef sur porte. Passer par un professionnel vous donne en effet droit à des primes, ce qui compense les coûts et aligne les prix. Mais vous n'aurez pas le savoir faire et le plaisir de les avoir fabriqués vous-même.