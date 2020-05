Conséquences de la crise sur les finances publiques : qui va payer la note ?

D’un côté, les coûts explosent, de l’autre, les recettes diminuent : impôts, TVA, cotisations sociales, ou encore dividendes non versés. "La situation est inédite. Nous pouvons déjà estimer que nous aurons un impact de près de 10 milliards d’euros au niveau des recettes non perçues, et 13 milliards de dépenses en plus . Cela représente un impact de 23 à 25 milliards d’euros . C’est considérable, c’est même historique", souligne David Clarinval.

Se dirige-t-on vers des années d’austérité ?

L’austérité fragiliserait encore plus les entreprises en difficulté qui vont vouloir repartir.

Selon Roland Gillet, Professeur d’économie financière à la Sorbonne et à l’ULB (Solvay), ce n’est certainement pas à l’ordre du jour dans un premier temps. "Cela n’aurait aucun sens. Si on veut relancer l’activité, ce n’est pas avec des mesures récessives comme une hausse des impôts, une hausse des prélèvements et une absence d’investissements publics. On continuerait plutôt à créer un effet récessif qui s’auto-alimenterait. Par contre, il faudra bien entendu réfléchir pour trouver des trajectoires budgétaires tenables, sans faire plus mal encore à ceux qui sont déjà fragilisés par la crise, avec des prélèvements là ou cela fera le moins mal à l’économie. Un équilibre pour les finances publiques et le budget sera certainement demandé par la Belgique et par l’Europe, même si pendant un certain temps le frein budgétaire sera relâché pour éviter une récession encore plus grande".

Il y aura des années difficiles...

Pas d’austérité dans l’immédiat, c’est aussi l’avis de Philippe Defeyt, de l’Institut pour un développement durable. "On peut rassurer un peu en sachant qu’une partie de cet endettement la BCE a racheté une partie de la dette, avec des taux extrêmement bas." La question : quel sera l’endettement que l’on considérera devoir être réglé par de l’austérité budgétaire. "Ce sera moins que l’endettement total, mais y aura de l’austérité" poursuit l'économiste. "Devant un problème budgétaire, il existe deux possibilités. Réduire les dépenses ou augmenter les recettes. On sait que ce gouvernement, le suivant, et les suivants, ne toucheront pas aux soins de santé mais vont probablement augmenter les dépenses de santé. On sait aussi qu’il y a une situation sociale difficile, avant la crise déjà une partie de la population s’était paupérisée, des indépendants auront besoin de plusieurs mois avant de retrouver un niveau de vie correct, donc on ne peut faire trop de réductions de dépenses de ce côté-là, pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques. C’est bien l’une des leçons de la crise : la sécurité sociale sert de stabilisateur économique, elle est essentielle au bon fonctionnement de l’économie, au travers des dépenses des ménages. L’autre piste, augmenter les recettes. L’histoire montre que l’imagination est sans limite : emprunt de crise, impôt exceptionnel, impôt sur les grandes fortunes, augmentation de la taxation sur les revenus les plus élevés… Mais attention. Le risque est de casser la reprise."